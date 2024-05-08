Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. D-300 kara yolunda uygulama yapan ekipler, durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada, 40 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
D-300 kara yolunda uygulama yapan ekipler, durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada, 40 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.