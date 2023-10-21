Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Yakalama Kararı Bulunan Şahıs Cezaevine Teslim Edildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki kişilerin üst aramasında uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şahısların birinin yakalama kararı bulunması üzerine şahıs cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri durumundan şüphelendiği bir aracı Zafer Kavşağı'nda durdurdu. Araçta bulunan N.K. ve A.L.'nin GBT sorgulamasını yapan ekipler N.K.'nin arandığını, A.L.'nin ise uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydı olduğunu tespit etti. Her 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin üst ve araç aramasında 1 gram metamfetamin ile 2 parça LSD ele geçirildi. Şahıslardan N.K., uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra hakkında yakalama kararı bulunduğundan işlemlerin ardından Akşehir Cezaevine teslim edildi. Şahıslardan A.L. hakkında ise işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.L. savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebi ile sevk edildiği mahkemece denetimli serbestlik tedbiri ile serbest bırakıldı. - KONYA