Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan M.K, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyon sırasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
M.K'nin evine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel