Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyon sırasında 26 kullanımlık kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu alışverişi yapılacağı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde, araç ve evlerinde yapılan aramalarda 26 kullanımlık kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.