Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri tarafından yakalanan İ.Ö. tutuklandı, Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.

Polis ekipleri, Kuşçu Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma yaptı. Operasyonda Y.A. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları alanda yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Bu kişilerden İ.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
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