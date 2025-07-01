Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreste yakalanan K.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli K.Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.