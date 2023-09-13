Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 98 Hap Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 98 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gençleri zehirleyen sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda şüpheliler M.G. ve E.D.'yi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1,40 gram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu maddeyi H.Ş.'den aldıkları tespit edildi. H.Ş.'nin adresini belirleyen narkotik ekibi, eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el koyan narkotik ekibi, şüpheli H.Ş.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan M.G. ve E.D. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, H.Ş. hakkında ise 'uyuşturucu madde bulundurmak, uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticaretinden' işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ş., sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA