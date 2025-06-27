Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri, belirtilen adreslere baskın düzenleyerek uyuşturucu madde ele geçirdi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik ilçe merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan I.O, İ.Ö. ve A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel