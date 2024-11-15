Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, araçta yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucuyla bağlantılı olarak 3 zanlı tutuklandı. Zanlılar, mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir otomobille kente uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarını aldı.
Antalya'dan geldiği belirlenen araç, ilçedeki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayınca yaşanan kovalamaca sonucu durduruldu.
Yapılan aramalarda, peçetelere emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan H.T, M.K. ve B.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.