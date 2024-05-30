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Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden 1'i, işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Narkotik Akşehir Konya Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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