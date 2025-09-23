Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu, 4 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 800 lira ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan B.A. ile T.K. tutuklandı, O.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.