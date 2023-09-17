Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan şahıslarla ilgili yaptığı çalışmalarda Yeni Mahalle'de H.K.'yi yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 6 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli H.K.'nin uyuşturucu hapları Yeni Mahalle'de oturan B.A. isimli şahıstan aldığını belirledi. Bunun üzerine narkotik ekibi B.A.'nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 66 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, B.A. gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.K. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Diğer şüpheli B.A. hakkında ise, 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A. sevk edildiği sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi.

İlçede yürütülen diğer bir uyuşturucu operasyonunda ise Doğrugöz Mahallesi'nde oturan K.Ç.'nin 3 ayrı suçtan kesinleşmiş cezasının olduğu ve arandığını belirleyen narkotik ekipleri şüphelinin evine baskın yaparak şahsı yakaladı. Evde yapılan aramada 2 gram eroin, 14 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu madde kalıntıları bulunan alüminyum folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Ç. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA