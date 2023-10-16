Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kiraladıkları araçla uyuşturucu taşıdıkları tespit edilen 2 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Araçta yapılan aramada kadın çorabına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan şahıslarla ilgili yaptığı istihbarı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede S.K. ile Ş.S. isimli şüphelilerin İstanbul plakalı araç kiralayarak Akşehir'e uyuşturucu madde taşıdığını tespit etti. Şüphelilerin kullandığı aracı takibe alan narkotik ekipleri, aracı Afyonkarahisar tarafından gelip Konya'ya doğru gittiği sırada D-300 uygulama noktasında durdurdu. Gözaltına alınan şüpheliler S.K. ile Ş.S., araçlarıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen arama neticesinde aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş ve kadın çorabına konulmuş 23 adet captagon uyuşturucu hap, poşet içerisinde 10 adet ekstacy uyuşturucu hap ile 2 parça halinde 1 gram metamfetamin uyuşturucu ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler S.K. ile Ş.S. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA