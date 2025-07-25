Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araçta yakalanan S.B. ve O.A. isimli iki şüpheli, haklarında yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğrugöz Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçtaki S.B. ve O.A'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
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