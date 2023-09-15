Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilirken 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan şahıslarla ilgili yaptığı istihbarı çalışmalar çerçevesinde S.C.'nin çevre illerden ilçeye uyuşturucu madde getireceğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüpheli S.C.'nin araçla uyuşturucu madde almaya gittiğini tespit ederek aracı takibe aldı. Ekipler, Konya'dan Akşehir'e gelen aracı D-300 Karayolu üzeri İstasyon Kavşağı'nda durdurdu. Araçta bulunan S.C. ve yanında bulunan İ.A. ekipler tarafından gözaltına alındı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada ise 20 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve haklarında 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarından işlem yapılan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.A. denetimli serbestlik tedbiri ile serbest kalırken S.C. ise tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi. - KONYA