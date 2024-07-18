Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 zanlı tutuklandı
Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kileci Mahallesi'nde şüphelileri yakaladı. Yapılan aramada, kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı.
Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kileci Mahallesi'nde 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğeri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.