Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. S.Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti suçlarından S.Y, G.K. ve S.Ö. gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.K. ve S.Ö. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
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