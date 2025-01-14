Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Ekipler, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslerde arama yaptı ve uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirdi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'üne adli işlem uygulandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.