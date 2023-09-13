Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve haplar ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda M.G. ve E.D. isimli iki şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 1,40 gram esrar ele geçirilirken şüphelilerin uyuşturucu maddeyi H.Ş. isimli kişiden aldığını tespit etti.

H.Ş. nin adresini belirleyen narkotik ekipleri evde arama yapmak için Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı aldı, alınan izinle H.Ş. nin evinde narkotik ekibi arama yaptı.

Yapılan aramalarda 66 adet suboxone ve 32 adet neurontin olmak üzere toplam 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu haplarına el koyan narkotik ekibi şüpheli H.Ş.'yi de gözaltına aldı. H.Ş. hakkında ise uyuşturucu madde bulundurmak, uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. H.Ş. daha sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne koyuldu.

Diğer gözaltına alınan M.G. ile E.D. hakkında ise, uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak suçlarından işlem yapılarak serbest bırakıldı.