Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı uyuşturucu madde operasyonunda uyuşturucu madde ve sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan şahıslarla ilgili yaptığı istihbari çalışmalar çerçevesinde A.D. isimli şüphelinin evinde uyuşturucu hap bulundurup sattığı ve sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin adresini belirleyen narkotik ekibi eve baskın düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramada 286 adet uyuşturucu hap, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler, çok sayıda şişe kapağı, şişe kapaklarına kapak basma makinesi ile 20 litrelik beyaz kova içerisinde sahte alkol ve 23 şişelenmiş sahte içki ele geçirilerek el konuldu. Ekipler şüpheli A.D.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.D. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten" işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi. - KONYA