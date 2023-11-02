Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı ve sokak satıcılığı yapan bir kişiyi tespit etti. Yapılan operasyonda evinde uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Akşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu sevkiyatı ve sokak satıcılığı yapan kişilerin tespitine yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar kapsamında İ.B. isimli şüphelinin evinde uyuşturucu madde esrar yapımında kullanılan Hint keneviri yetiştirerek sattığını belirledi.

Şüpheli İ.B. nin ev adresini belirleyen narkotik ekipleri Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığı arama kararı İ.B. nin Adsız Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

Narkotik ekibi tarafından İ.B.'nin evinde ve bahçesinde bulunan ahırında arama yapıldı.

Yapılan aramalarda ayrı ayrı beş kavanoz içerisinde seksen gram esrar, uyuşturucu madde, bir adet ruhsatsız av tüfeği, yirmi bir adet av fişeği, bir adet dişi Hint keneviri ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere narkotik ekibi tarafından el konulurken zanlı İ.B. gözaltına alındı.

Zanlı İ.B. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.