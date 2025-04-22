Akşehir'de Usulsüz Reçete Düzenleyen İki Şüpheli Serbest Bırakıldı
Konya'nın Akşehir ilçesinde usulsüz reçete düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki tıbbi sekreter, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma, sosyal güvenlik kurumunun usulsüz işlemleri tespit etmesi üzerine başlatıldı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde usulsüz reçete düzenlendikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal güvenlik kurumunun ilçede bazı hastalara yönelik usulsüz reçete düzenlendiğini belirlemesi üzerine soruşturma başlattı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüz reçete işlemlerinde rol aldıkları iddia edilen hastanede görevli iki tıbbi sekreteri gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel