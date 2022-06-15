Akşehir'de üniversite öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Akşehir Kültür Merkezi'ndeki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından yüksekokulu birincilikle bitiren Ayça Ak, yaş kütüğüne plaket çaktı. Mezun olan 125 öğrenciye plaket ve diploma verildi. Törene, Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Selçuk Üniversitesi Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Uğur Arslan, Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Filiz Tuna, öğrenci ve aileleri katıldı. AA / Bayram Uygun - Güncel Selçuk Üniversitesi Akşehir Güncel Haberler

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