Akşehir'de Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Düzenlendi
Akşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilkokullar arasında düzenlenen Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması sonuçlandı. Cumhuriyet İlkokulu birinci oldu ve Akşehir'i Konya'da temsil edecek.
Akşehir'de ilkokullar arasında "Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" düzenlendi.
Akşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilkokullar arasında düzenlenen "Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" gerçekleştirildi.
İki ilkokulun katıldığı yarışmada birinciliği Cumhuriyet İlkokulu kazandı, Tarık Buğra İlkokulu da ikinci oldu.
Cumhuriyet İlkokulu'nun Akşehir'i Konya'da temsil edeceği bildirildi.