Akşehir'de Türk Sanat Müziği konseri gecesi - Haberler

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Akşehir'de Türk Sanat Müziği konseri gecesi

AA - Bayram Uygun - Güncel
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Akşehir'de Türk Sanat Müziği konseri gecesi

???????Akşehir Belediyesi'nin kültürel çalışmaları kapsamında belediye bünyesinde oluşturulan koro ilçede Türk Sanat Müziği konseri verdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - ??????? Akşehir Belediyesi'nin kültürel çalışmaları kapsamında belediye bünyesinde oluşturulan koro ilçede Türk Sanat Müziği konseri verdi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve yoğun bir katılımın olduğu konserde, koro üyeleri, Uşşak, Nihavent, Muhayyer Kürdi, Rast ve Hüzzam makamlarında çok sayıda eser seslendirildi.

Farklı meslek grubundan gelen koro üyelerinin performansını dinleyiciler beğeniyle dinledi.

Konsere Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile bazı kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Bayram Uygun - Güncel

Türk Sanat Müziği, Hisarcık, Akşehir, Güncel, Haberler

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