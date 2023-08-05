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Akşehir'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Akşehir'de İbrahim Bayır'ın kullandığı traktör devrildi. Traktörün altında kalan Bayır, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

İbrahim Bayır'ın (75) kullandığı traktör, Değirmenköy Mahallesi'nde devrildi.

Traktörün altında kalan Bayır, vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Bayır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.??

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel

İbrahim Bayır Güncel Haberler

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