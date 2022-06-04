Akşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler

Akşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA - Bayram Uygun - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Atakent Mahallesi'nde tır ile çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Atakent Mahallesi'nde tır ile çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Ali Burhan idaresindeki 03 PN 912 plakalı kamyonet, Atakent kavşağı yakınında Ahmet Bayraktar'ın (47) kullandığı 43 U 1533 kömür taşıyan tırla çarpıştı.
Kamyonetteki kiraz ve çileklerin yola saçıldığı, tırın dorsesinin devrildiği kazada yaralanan Ali Burhan, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Bayram Uygun - Güncel