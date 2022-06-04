Akşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA - Bayram Uygun - Güncel
 - Güncelleme:
Akşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Atakent Mahallesi'nde tır ile çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Atakent Mahallesi'nde tır ile çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Ali Burhan idaresindeki 03 PN 912 plakalı kamyonet, Atakent kavşağı yakınında Ahmet Bayraktar'ın (47) kullandığı 43 U 1533 kömür taşıyan tırla çarpıştı.

Kamyonetteki kiraz ve çileklerin yola saçıldığı, tırın dorsesinin devrildiği kazada yaralanan Ali Burhan, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Bayram Uygun - Güncel

Ahmet Bayraktar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title