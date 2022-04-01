Akşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA - Bayram Uygun - Güncel
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Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Osman A. yönetimindeki 03 ADK 494 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Şarlak Paşa Caddesi'nde Yılmaz E. idaresindeki 42 UM 277 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücülerden Yılmaz E. Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Bayram Uygun - Güncel