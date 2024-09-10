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Tunahan Soylu için anma töreni düzenlendi

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Akşehir'de, trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Tunahan Soylu için eğitim aldığı Selçuklu Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesi'nde anma töreni yapıldı. Törene katılan baba Soner Soylu, oğlunun oturduğu sıraya çiçek bıraktı, arkadaşları ve öğretmenleri de anma etkinliğinde yer aldı.

Akşehir'de geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren Tunahan Soylu için anma töreni yapıldı.

30 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Tunahan Soylu'nun, 7 Ağustos'ta hayatını kaybetmesinin ardından eğitim gördüğü Akşehir Selçuklu Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesi'nde bugün anma töreni düzenlendi.

Törende baba Soner Soylu, Tunahan'ın oturduğu sıraya çiçek bıraktı.

Tunahan Soylu'nun arkadaşları, öğretmenleri ve okul idaresi de anma törenine katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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