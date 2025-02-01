Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene bir kötü haber daha
Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem

Bir bölgemiz beşik gibi! 8 saatte 7 deprem meydana geldi
Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler

Akıma kapılan işçinin dudaklarından dökülen cümle kahretti

Akşehir'de TIR Yaya Üst Geçidine Çarptı

Akşehir'de TIR Yaya Üst Geçidine Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akşehir'de damperi açık kalan bir tır, yaya üst geçidine çarparak mısır yüklü yükünü yola saçtı. Kaza sonrası trafik akışı kontrollü olarak devam etti.

Akşehir'de damperi açık kalan tır, yaya üst geçidine çarptı.

S.O. yönetimindeki 01 AIE 643 plakalı tır, D-300 kara yolu Akşehir Toprak Mahsulleri Ofisi yakınında, damperin açılmasıyla yaya üst geçidine çarptı.

Tırda yüklü olan mısır yola saçıldı.

Kazanın ardından karayolunda trafik akışı, ekiplerin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde devam etti.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
img

Kadroya alınmadı
img

Hadise'den TSK'dan ihraç edilen Teğmenlere destek
img

Bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı Tag sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Taksici, alıkoyduğu genç sürücüyü dakikalarca yalvarttı
'Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak'

"Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak"
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar
Kılıçdaroğlu 'Tartışmalara son ver' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi

Kılıçdaroğlu "Tartışmayı bitir" dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.