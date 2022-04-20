Akşehir'de süt kamyoneti ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

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Akşehir'de süt kamyoneti ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Bayram Uygun - Güncel
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Akşehir'de süt kamyoneti ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Akşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Akşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İsa Uysal yönetimindeki 42 Y 4954 plakalı süt kamyoneti, İstasyon Mahallesi Otogar Kavşağı'nda Süleyman Ay idaresindeki 42 AJB 780 otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Kazada yaralanan her iki sürücü de Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Bayram Uygun - Güncel

Kamyonet, Güncel, Haberler

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