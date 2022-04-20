Akşehir'de süt kamyoneti ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Akşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İsa Uysal yönetimindeki 42 Y 4954 plakalı süt kamyoneti, İstasyon Mahallesi Otogar Kavşağı'nda Süleyman Ay idaresindeki 42 AJB 780 otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Kazada yaralanan her iki sürücü de Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.