Akşehir'de Sokak Düğününde Silahla Ateş Edilmesi Üzerine Gözaltı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan bir sokak düğününde havaya silahla ateş edildiği yönünde çok sayıda ihbar gelmesi üzerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan uyarılar dikkate alınmayınca düğün sahibi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de M.D. isimli şahıs sokakta düğün yaptı. Düğün sırasında havaya rastgele silahla ateş edildiğine dair ihbarlar üzerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, düğün sahibini ve düğünde bulunanları birçok kez uyardı. Ekipler, uyarıda bulundukları sırada düğünde masalarda alkol sunumu yapıldığını da tespit etti. Uyarılara rağmen düğünden havaya silahla ateş edilmesi üzerine Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile düğün yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilerek düğünde bulunan şahıslar ve düğün sahibinin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, bir masada oturan K.D. isimli şahsın üzerinde tabanca olduğu tespit edilerek tabancaya el konuldu. Yapılan kontrolde tabancaya takılı vaziyette tabanca şarjörü ile şarjördeki 15 tabanca mermisine de el konuldu. K.D.'nin oturduğu masanın altında da çok sayıda tabanca boş kovanı olduğunu tespit eden ekipler boş kovanları da toplayarak el koydu.

Düğünden havaya silahla ateş edildiği şeklinde ihbarların çok fazla olması ve düğün sahibinin uyarıları dikkate almaması sebebiyle düğüne son verildi. Yapılan alkol testinde düğün sahibi M.D.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.D. ile K.D. hakkında, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, sokak düğünü şeklinde yapılan düğünlerde havaya silahla ateş edilmemesi yönündeki uyarıların dikkate alınmaması durumunda, düğün sahiplerinin gözaltına alınacağını ve düğünün sonlandırılacağını belirtti. - KONYA