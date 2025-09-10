Akşehir'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada dün çıkan kavgada yaralanan Enver Y, Konya'da tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Aynı silahlı kavgada yaralanan Barlas Y'nin tedavisinin Konya'da devam ettiği öğrenildi.

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada Barlas Y. (47), oğlu Enver Y. (23) ve Ferhat O. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Barlas Y. ve Enver Y. silahla yaralanmıştı.

Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar Konya'ya sevk edilmiş, Ferhat O. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.