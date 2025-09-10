Haberler

Akşehir'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan Enver Y. hastanede yaşamını yitirdi. Olayda diğer yaralı Barlas Y.'nin tedavisi devam ediyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada dün çıkan kavgada yaralanan Enver Y, Konya'da tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Aynı silahlı kavgada yaralanan Barlas Y'nin tedavisinin Konya'da devam ettiği öğrenildi.

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada Barlas Y. (47), oğlu Enver Y. (23) ve Ferhat O. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Barlas Y. ve Enver Y. silahla yaralanmıştı.

Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar Konya'ya sevk edilmiş, Ferhat O. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni dalga operasyonda gözaltına alınan isimler belli oldu

Fotoğraf karesindeki gelin gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.