Akşehir'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir fabrikada alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayda Ferhat O. adlı şahıs, Barlas Y. ve oğlu Enver Y.'yi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Ferhat O. gözaltına alındı.

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada Barlas Y. (47), oğlu Enver Y. (23) ve Ferhat O. arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ferhat O, yanında bulundurduğu silahla ateş ederek Barlas Y. ve Enver Y'yi yaraladı.

Kavga sırasında Ferhat O. da başına aldığı darbelerle yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Akşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Barlas Y. ve Enver Y, Akşehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Ferhat O. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
