Akşehir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi ve bu suça karışanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu çerçevede belirlenen bir aracı takibe alan ekipler, D-300 üzerindeki uygulama noktasında durdurdukları araçtaki K.P. ile F.S'yi gözaltına aldı.

Zanlıların aracında yapılan aramada, 11 tabanca, 13 tabanca şarjörü ile 33 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.P. ise tutuklandı.