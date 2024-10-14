Üye Girişi
Haberler

Akşehir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Bir zanlı tutuklanırken, diğerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Araçta 11 tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi ve bu suça karışanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu çerçevede belirlenen bir aracı takibe alan ekipler, D-300 üzerindeki uygulama noktasında durdurdukları araçtaki K.P. ile F.S'yi gözaltına aldı.

Zanlıların aracında yapılan aramada, 11 tabanca, 13 tabanca şarjörü ile 33 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.P. ise tutuklandı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel

Yerel Haberler Politika Güvenlik 3-sayfa Akşehir Güncel Hukuk konya

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi

'Çözüm süreci' konuşulurken Erdoğan'dan ana dil çıkışı geldi

 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım

Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler

Gözlerinin içine baka baka söyledi: Bunu yapana tolerans göstermeyiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadık Ahmet'i kim, neden öldürdü? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 14-15 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Ekim Esenyurt, Büyükçekmece, Bakırköy, Kağıthane su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sadık Ahmet kimdir? Sadık Ahmet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sadık Ahmet filmi ne zaman, nerede çekildi? Yemekteyiz Okan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Okan kaç yaşında, nereli? Jahrein hapisten çıktı mı? Yemekteyiz Hakan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Büşra kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büşra kaç yaşında, nereli? Cinsel güç artırıcı ilaç çıkan çocuk gıdaları hangileri? ( Sildenafil, Tadalafil) Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.