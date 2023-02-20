Akşehir'de şehir içinde havaya ateş eden kişi serbest bırakıldı Güncel Haberler Akşehir'de İstasyon Mahallesi'nde meskun mahalde havaya rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine durdurulan araçta bulunan kişi yanında bulunan ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermilere el konulduktan serbest bırakıldı. Akşehir'de İstasyon Mahallesi'nde meskun mahalde havaya rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine durdurulan araçta bulunan kişi yanında bulunan ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermilere el konulduktan serbest bırakıldı. İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bir araçtan havaya rastgele ateş edildiği yönünde yapılan ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ateş eden kişiyi İstasyon Caddesi üzerinde aracıyla dolaşırken durdurdu. Gözaltına alınan şüpheli K.T.'nin üstünde ve aracında yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca şarjörü, 5 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 50 av fişeği ele geçirildi. Hakkında, "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapılan şüpheli K.T, yanındaki tabanca, tüfek ve mermilere el konulduktan sonra serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Akşehir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Akşehir'de şehir içinde havaya ateş eden kişi serbest bırakıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.