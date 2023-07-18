Akşehir'de Ruhsatsız Av Tüfeğiyle Havaya Ateş Açan Alkollü Sürücü Gözaltına Alındı

Akşehir'de bir araçtan havaya rastgele ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ve mermiler ele geçirildi. Alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.