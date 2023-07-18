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Akşehir'de Ruhsatsız Av Tüfeğiyle Havaya Ateş Açan Alkollü Sürücü Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Akşehir'de bir araçtan havaya rastgele ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ve mermiler ele geçirildi. Alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

Akşehir'de ruhsatsız av tüfeğiyle havaya rastgele ateş açan alkollü araç sürücüsü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tipi Mahallesi Yunak yolu üzerinde bir araçtan havaya rastgele ateş edildiği yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede sürücü M.E'nin kullandığı aracı durdurdu, içerisinde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, atılmış 4 boş kartuş ve 2 av tüfeği şarjörü ele geçirdi.

Alkollü olduğu belirlenen M.E. gözaltına alınarak araç kullanma ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel

Hisarcık Tragger Akşehir Güncel Haberler

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