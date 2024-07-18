Akşehir'de Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Akşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Veli Ö. (79) yönetimindeki 42 U 9042 plakalı otomobil, Selçuk Mahallesi Sanayi Caddesi'nde Emine E'nin (30) kullandığı 03 AED 211 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Veli Ö. Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.