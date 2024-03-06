Akşehir'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde otobüsle seyahat ederken üzerinde ve eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Bu kapsamda ekipler, uygulama noktasında durdurdukları otobüste yolcu olarak bulunan H.İ.K'nin üstünde ve eşyalarında yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.