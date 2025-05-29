Akşehir'de Öğretmenin Cesedi Uçurumda Bulundu

KONYA'nın Akşehir ilçesinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan ilkokul öğretmeni Onur Uçkun'un (35), 135 metre derinlikteki uçurumda aracının yanında cesedi bulundu. Uçkun'un 12 gün önce kendisi gibi öğretmen olan Tuğba Uçkun ile evlendiği öğrenildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Kozluçay İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Onur Uçkun, önceki gün 04.00 sıralarında yaşadığı Konya'nın Akşehir ilçesindeki evinden 42 BM 226 plakalı otomobiliyle çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceledi. İncelemede, Uçkun'un otomobili 04.35 sıralarında Akşehir'in Yalvaç çıkışında görüldüğü tespit edildi.

Onur Uçkun'un ait cep telefon sinyalinin Cankurtaran mevkisinde alınması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bu bölgede çalışma başlattı. Bölgedeki bir çobanın, aynı mevkide kırık ağaçların olduğunu, trafik kazası olabileceğini söylemesi üzerine dronla arama çalışmasına devam edildi. Uçkun'un beyaz renkli otomobilinin uçuruma düştüğü tespit edildi.

AFAD ekiplerinin halatlarla indiği uçurumun 135'inci metresinde, otomobilin dışında Onur Uçkun'un cesedine ulaşıldı. Buradan çıkartılan Uçkun'un cansız bedeni otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

DÜĞÜN LARINA BAKMIŞLAR

Onur Uçkun'un 12 gün önce kendisi gibi öğretmen olan Tuğba Uçkun ile evlendiği öğrenildi. Uçkun'un alınan ifadesinde, eşiyle gece geç saatlere kadar düğün fotoğraflarını inceledikleri, sabah olduğunda kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi.

Onur Uçkun'un cenazesi Akşehir ilçesi Ilıcak Mahallesi'nde defnedilecek.