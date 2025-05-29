Akşehir'de Öğretmenin Cesedi Uçurumda Bulundu

Akşehir'de Öğretmenin Cesedi Uçurumda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde evinden çıktıktan sonra kaybolan ilkokul öğretmeni Onur Uçkun'un cesedi, 135 metre derinlikteki bir uçurumda aracının yanında bulundu. Uçkun'un, 12 gün önce evlendiği öğrenildi.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan ilkokul öğretmeni Onur Uçkun'un (35), 135 metre derinlikteki uçurumda aracının yanında cesedi bulundu. Uçkun'un 12 gün önce kendisi gibi öğretmen olan Tuğba Uçkun ile evlendiği öğrenildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Kozluçay İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Onur Uçkun, önceki gün 04.00 sıralarında yaşadığı Konya'nın Akşehir ilçesindeki evinden 42 BM 226 plakalı otomobiliyle çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceledi. İncelemede, Uçkun'un otomobili 04.35 sıralarında Akşehir'in Yalvaç çıkışında görüldüğü tespit edildi.

Onur Uçkun'un ait cep telefon sinyalinin Cankurtaran mevkisinde alınması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bu bölgede çalışma başlattı. Bölgedeki bir çobanın, aynı mevkide kırık ağaçların olduğunu, trafik kazası olabileceğini söylemesi üzerine dronla arama çalışmasına devam edildi. Uçkun'un beyaz renkli otomobilinin uçuruma düştüğü tespit edildi.

AFAD ekiplerinin halatlarla indiği uçurumun 135'inci metresinde, otomobilin dışında Onur Uçkun'un cesedine ulaşıldı. Buradan çıkartılan Uçkun'un cansız bedeni otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

DÜĞÜN LARINA BAKMIŞLAR

Onur Uçkun'un 12 gün önce kendisi gibi öğretmen olan Tuğba Uçkun ile evlendiği öğrenildi. Uçkun'un alınan ifadesinde, eşiyle gece geç saatlere kadar düğün fotoğraflarını inceledikleri, sabah olduğunda kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi.

Onur Uçkun'un cenazesi Akşehir ilçesi Ilıcak Mahallesi'nde defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
Taksim'de kabus oteli! 'Japon'un vaadine kandı, 2 gün işkence gördü

'Japon'un vaadine kandı, alıkonulup 2 gün işkence gördü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra felaketi yaşadı
Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı

Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.