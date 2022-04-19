Konya'da kumar oynayan 5 kişiye 9 bin lira ceza
AA - Bayram Uygun - Güncel
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Konya'nın Akşehir ilçesinde, kumar oynayan 5 kişiye 9 bin lira ceza kesildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde, kumar oynayan 5 kişiye 9 bin lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Adrese giden ekipler, kumar oynayan 5 kişiye 9 bin lira ceza uyguladı.
İş yeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.
AA / Bayram Uygun - Güncel