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Akşehir'de Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu

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Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin bir iş yerine düzenlediği baskında çok miktarda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramada 41 kg gram kıyılmış tütün, 13 bin 800 adet makaron, 9 bin 600 adet doldurulmuş tek dal sigara ile 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin bir iş yerine düzenlediği baskında çok miktarda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı istihbarı çalışmalar kapsamında İstasyon Mahallesi'ndeki iş yerinde kaçak sigara ve tütün satıldığını belirledi.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, iş yerinde arama yaptı.

İş yerinde yapılan aramada 41 kg gram kıyılmış tütün, 13 bin 800 adet makaron, 9 bin 600 adet doldurulmuş tek dal sigara ile 730 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelere el koyan polis ekipleri işletmeciyi gözaltına alırken, zanlı hakkında Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçundan işlem yaptı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Makaron Akşehir Güncel Polis konya

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