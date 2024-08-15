Akşehir'de kaçak sigara operasyonu: Bir şüpheli tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir araçta 250 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir araç ile kaçak sigara taşındığı ihbarını değerlendirdi.
Akşehir uygulama noktasında durdurulan araçta 250 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan E.B. mahkeme tarafından tutuklanırken, M.M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.