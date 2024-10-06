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Akşehir'de Huzur ve Asayiş Uygulaması: 63 Personel Görev Aldı

Akşehir'de Huzur ve Asayiş Uygulaması: 63 Personel Görev Aldı
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Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği huzur ve asayiş uygulamasında 456 kişiyi sorguladı, ruhsatsız silah ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirdi. 18 alkollü sürücünün ehliyeti alındı ve toplamda 425 bin lira ceza kesildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, 63 personelin katılımıyla huzur ve asayiş uygulaması düzenledi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre operasyon kapsamında toplam 456 kişi ve 112 araç sorgulandı, aranan 1 şüpheli yakalandı.

Uygulama sırasında alkollü 18 sürücünün ehliyetine el konulurken, 6 araç trafikten men edildi. 14 sürücüye "sürücü belgesiz araç kullanmaktan" ve çeşitli trafik maddelerinden toplam 425 bin 529 lira idari para cezası uygulandı. Uygulama kapsamında 1 ruhsatsız tabanca, 37 tabanca mermisi, 25 ses fişeği, 5 av fişeği ve 2 bıçak ele geçirildi.

İş yerlerinde yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu. 4 iş yerine izinsiz canlı müzik yapmaktan, 3 iş yerine kapalı alanda sigara içirmekten, 2 kişiye kapalı alanda sigara içmekten ve 10 işyerinde çalışan 60 kişiye kimlik bildiriminde bulunmamaktan tutanak düzenlendi.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel

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