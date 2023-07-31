Akşehir'de havaya ateş açan 3 kişiye adli işlem
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Konya'nın Akşehir ilçesinde havaya rastgele ateş açan 3 kişi hakkında adli işlem uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah sesleri duyulması üzerine harekete geçti ve şüphelileri yakaladı. Adli işlem yapılan 3 kişi, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.
Konya'nın Akşehir ilçesinde havaya rastgele ateş açan 3 kişi hakkında adli işlem uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tekke Kent Ormanı civarında silah sesleri duyulması üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede av tüfeği ile havaya rastgele ateş açtıkları tespit edilen A.M.M, V.S.A. ve M.Ü'yü yakaladı.
Asayiş Büro Amirliğine getirilen 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel