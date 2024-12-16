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Akşehir'de İHA-1 Pilotları için Tarımsal Eğitim Projesi Başladı

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Akşehir ilçesinde Mevlana Kalkınma Ajansı'nın 2024 Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek programı kapsamında 'Gökyüzünden tarıma dokunuş, Akşehir'in İHA-1 pilotları' projesi hayata geçirildi. Proje, Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarım alanı öğrencileri ve mezunlarına yönelik İHA-1 Ticari Pilot eğitimleri sunarak, zirai dron uygulamalarında deneyim kazandırmayı amaçlıyor.

Akşehir ilçesinde Mevlana Kalkınma Ajansının 2024 yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek programı kapsamında "Gökyüzünden tarıma dokunuş, Akşehir'in İHA-1 pilotları" projesi başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Şefi Tayfur Ünal tarafından yürütülüyor.

Proje kapsamında, Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören tarım alanı öğrencileri ve mezunları öncelikli olarak seçildi. Katılımcılar, İHA-1 Ticari Pilot teorik ve uygulamalı eğitimleri alarak, zirai dron uygulamalarında gübreleme, pestisit uygulaması ve görüntü alma gibi teknikleri deneyimleyecek.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, Ticari İHA-1 pilotluk ehliyeti almaya hak kazanacak.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
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