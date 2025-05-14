Akşehir'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen yürüyüşte siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, Filistin'e destek için bir araya geldi. Katılımcılar, İsrail'in saldırılarını protesto ederek sloganlar attı ve dualar etti.
Konya'nın Akşehir ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, İmaret Cami'si avlusuna yürüdü.
Katılımcılar, taşıdıkları dövizler ve "Kahrolsun İsrail", "Filistin halkı yalnız değildir" sloganlarıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti.
Yürüyüşün ardından grup adına konuşan Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, Filistin'de yaşanan zulmün dünya kamuoyunun vicdanında derin yaralar açtığını söyledi.
Akşehir Müftüsü Ahmet Müjdeci ise Filistin'de yaşananların bir insanlık dramı olduğuna dikkati çekti.
Yürüyüş, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona erdi.