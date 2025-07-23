Akşehir'de Ev Yangınında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan ev yangınında 56 yaşındaki Ömer Ölçer yaşamını yitirdi. Yangın, mahalle sakinleri tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi ve kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Çay Mahallesi Öztürk Sokak'taki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Akşehir itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, yangını söndürdü.
Evde bulunan Ömer Ölçer'in (56), hayatını kaybettiği belirlendi. Ölçer'in cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel