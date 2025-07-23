Akşehir'de Ev Yangınında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Çay Mahallesi Öztürk Sokak'taki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Akşehir itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, yangını söndürdü.

Evde bulunan Ömer Ölçer'in (56), hayatını kaybettiği belirlendi. Ölçer'in cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.