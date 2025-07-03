Akşehir'de Ev Yangını: Ekipler Hızla Müdahale Etti

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Gazi Mahallesi'nde meydana gelen ev yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Akşehir'de bir evde çıkan yangın hasara sebep oldu.

Gazi Mahallesi 30104. Sokak'taki müstakil evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını gören ev sahipleri ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin özverili çalışması sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Can kaybının yaşanmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
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