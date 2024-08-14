Akşehir'de düzenlenen kumar operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesindeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından iş yerinde yapılan aramada, masadaki 22 bin 615 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan 6 kişiden 5'ine kumar oynadıkları gerekçesiyle 32 bin 125 lira ceza uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında da adli işlem yapıldı.